Galilea Montijo, conductora de 'Hoy', podría comprar la casa donde se filmó 'Roma'

Ciudad de México.- La conductora de Hoy, Galilea Montijo, sigue recordando con humor el instante en que cometió un error con relación a la cinta Roma, y tras la ola de memes y mensajes de burla que recibió en aquel momento, ahora reveló su interés por comprar la casa donde fue filmada la película.

Tras hacerse viral en redes sociales la noticia de que la casa en la que Yalitza Aparicio y Marina de Tavira rodaron parte de la trama de la cinta nominada al premio Oscar, estaba a la venta, la conductora del matutino de Televisa externó su deseo de adquirirla. Mientras daba pie al inicio de la nota sobre la venta de la propiedad ubicada en la calle Tepeji número 22 de la colonia Roma Sur en la Ciudad de México, Galilea dijo:

Este es un mandato divino, es como un mensaje divino ¿cómo de cuánto estamos hablando?, ¿de cuánto?".

Y ante la broma de Raúl Araiza al preguntarle si ella ya ofreció dinero para la compra de la casa, Montijo añadió con una gran sonrisa:

ya oferté… para que me quede claro en dónde se filmó".

Cabe mencionar que Adriana Álvarez, hija de la propietaria, no quiso mencionar la cantidad que están pidiendo por el inmueble, aunque en las redes sociales se menciona que están solicitando cerca de 13 millones de pesos, asegurando que el precio es a tratar. Por otra parte, Álvarez aprovechó el momento para asegurar que en ese lugar solo se filmó la fachada y el patio, por lo que el interior que se muestra en la película no corresponde a su hogar. Además, no quiso desmentir ni confirmar si Yalitza Aparicio ya ofreció comprar la vivienda.