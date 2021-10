Jacky Bracamontes y su esposo celebran su amor con romántico mensaje: "Te amo desde hace 10 años"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes celebraron con emotivos mensajes de amor su décimo aniversario de bodas, el cual se realizó en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La pareja consolidada con el nacimiento de sus cinco hijas (Jacqueline, Carolina, Renata, Paula y Emilia), no ocultó el amor

que se tienen y por medio de las redes sociales lo confirmaron.

La también actriz compartió dos imágenes de su enlace matrimonial con el piloto de carreras de Fórmula 1 y junto a ellas escribió:

¡Hoy hace 10 años nos dijimos sí! Fue la decisión más importante de nuestras vidas y hoy sigo diciendo que fue la mejor que pudimos tomar. Gracias por las cosas buenas y por tantos detalles hacia mí, gracias por las no tan buenas, que nos han hecho más fuertes. El mejor regalo de este matrimonio: nuestras hijas. Ellas son lo más hermoso y valioso que tenemos. Te amo desde hace 10 años, pero lo más lindo es que ese amor se ha ido transformando y renovando Felicidades amor @mft07".

Por su parte, Fuentes compartió una de las instantáneas de Jackie en sus historias de Instagram con las siguientes palabras en inglés: "I don't know how do what you do (No sé cómo haces lo que haces) Love you to the moon and back (Te amo hasta la luna y de vuelta)".

Hace 10 años llegaste a cambiar y llenar de luz mi vida. Los últimos 10 años han sido los más felices de mi vida. Gracias por el tiempo, la paciencia, las enseñanzas que he recibido de ti y principalmente las 5 hermosas princesas que hemos criado juntos. Hoy hace 10 años, dos corazones se volvieron uno, atravesamos buenos y malos momentos, y lo más importante es que juntos creamos momentos inolvidables. TE AMO HOY Y SIEMPRE @jackybrv", escribió en un post.



Cabe recordar que la historia de amor de Jacqueline y Martin se remonta a una cita a ciegas organizada por Maki Moguilevsky, amiga de ambos, quien les vio potencial como pareja, según lo contó la propia Jacqueline en entrevista con Roger González.

