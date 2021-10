VIDEO: ¿Renació el amor? Lucero explica por qué la vieron salir de casa de Mijares

Ciudad de México.- Lucero y Mijares han demostrado que tras una separación puede haber una relación cordial, amistosa y hasta proyectos en conjunto, como el que estrenaron el pasado 15 de agosto por el canal Las Estrellas: El retador.

Los cantantes y padres de dos hijos (Lucerito y Manuelito) hicieron un concierto todos juntos hace unos meses, son vecinos y ahora, son jueces del programa de concursos de Televisa al lado de la actriz Itatí Cantoral.

Sin embargo, los exesposos no han estado exentos de controversias, como los supuestos celos de la actual pareja de Lucero por la cercanía con Mijares. Pues ahora, la estrella tuvo que salir y explicar por qué fue vista saliendo de casa del intérprete de Para amarnos más

Durante un segmento de El Retador a cargo del youtuber Berth Oh, mencionaron que había un video en donde ambos fueron captados una incómoda situación: "Tengo un video de una de las jueces de este programa saliendo a las 7 de la mañana de la casa de otro juez", el conductor no mencionó a ninguno de los cantantes, pero sus sonrisas los delataron.

Fue Itatí Cantoral quien no se quedó callada ante el insólito hecho y cuestionó a sus compañeros: “¿Qué pasó hoy en la mañana…? Huelen a se…o”, mientras que Mijares dijo "Nooo" y Lucero respondió:

Lo único que yo fui a hacer a las 7 de la mañana, no fue salir de la casa del señor Manuel… El punto es que yo fui y nadie me abrió, fui a dejar una gabardina que me encontré del señor Manuel Mijares que tengo en mi casa hace más de 10 años y que a mí me la dejaron ahí botada en el vestidor, o en el clóset, como se llame, y yo haciendo limpieza del vestidor, que por cierto parece que pasó un huracán por mi casa”, argumentó.