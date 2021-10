Adiós 'VLA': Tras confirmar catálogo de Televisa y 5 años vetada, 'corren' a actriz de TV Azteca

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante fue reemplazada en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de más de 30 años trabajando en las filas de Televisa, perder 25 kilos y confirmar que existía el famoso catálogo de actrices en la televisora de San Ángel.

Se trata de la controversial Alejandra Ávalos, quien lleva ya varios días ausente del matutino Venga la Alegría, donde estaba como juez en el reality ¡Quiero Cantar! luego de haber estado en el programa Hoy hace apenas unos meses.

Como se recordará, la actriz se encontró en el 'ojo del huracán' en 2017 pues exhibió que sí existió el famoso catálogo de Televisa, ventilando que presuntamente se ofrecían actrices a publicistas por una noche a cambio de que invirtieran en la televisora.

Luego de que se dijo que por sus declaraciones fue vetada por "lengua larga", Ávalos se retractó de lo que dijo, argumentando que fue malinterpretada y que todo sucedió "sin el consentimiento de Televisa".

Aunque esto no se confirmó, ella misma relató en una entrevista que sí sufrió un veto de Televisa durante 5 años, pero este fue al inicio de su carrera y por una razón distinta: quería cumplir su sueño de cantar y no se lo permitieron, lo que le costó que la sacaran de la telenovela Lo blanco y lo negro.

Ávalos, quien tuvo papeles en varias telenovelas como Siempre te amaré y Soñadoras, sobre todo como villana, deslumbró luego de que bajara 25 kilos y tuviera un drástico cambio en su figura luego de que apareciera en algunos eventos con kilos de más.

Este año, sorprendió al unirse a las filas de TV Azteca para que junto a Horacio Villalobos, Rocío Banquells y Pato Borghetti pudiera dar su crítica a concursantes del reality, sin embargo, ahora fue reemplazada por la exacadémica Érika Alcocer.

Además, fue captada este martes por la noche en otro lugar que no es el Ajusco. ¿Regresa a Televisa? No, Ávalos fue abordada por reporteros en el homenaje a Silvia Pinal. La cantante ahí expresó su admiración por la primera actriz, llamándola una "reina viviente" que se merece una "estatua".

Además, lanzó un contundente mensaje al ser cuestionada sobre el presunto romance entre Andrés García y Anel Noreña, exesposa de José José y con quien mantiene un pleito desde el año pasado.

No vuelvo a opinar de esa familia, de Anel ni de sus hijos. No me interesa. No quiero ninguna situación que tenga que ver con la familia, yo la verdad estoy haciendo muchos esfuerzos profesionales por sacar adelante mi carrera y ellos no me suman, al contrario, la demeritan", finalizó.