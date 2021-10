¿Le da la espalda? Madre de J Balvin reacciona al videoclip de 'Perra': "No sé ni qué decir"

Ciudad de México.- No cabe duda que la fama de J Balvin le ha cobrado con creces cada éxito, pues luego de que se viera envuelto en varias polémicas por pronunciarse en contra de los Grammys, es ahora su recién estrenado video Perra el que ha desatado fuertes controversias.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¡Adiós J Balvin! YouTube censura canción por promover el racismo: "No pude terminar el video"

Recientemente, salió a la luz que la plataforma de videos YouTube habría eliminado el video del artista debido a que el contenido inducía a la violencia de género pues en las imágenes aparecían dos mujeres caminando 'en cuatro patas' con orejas de perro y con una cadena amarrada al cuello.

Tras duras críticas de cientos de internautas, quien se sumó a ellas fue precisamente Alba Mery Balvin, madre del famoso cantante de reggaetón, quien no dudó en intervenir en la situación durante un encuentro con la prensa de Colombia, a quienes aseguró no pudo ni siquiera terminar de ver el video.

Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?' No sé ni qué decir...No seguí viendo el video, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte", dijo.