¿Está embarazada? Tras 'infidelidad', Edwin Luna comparte ultrasonido de Kimberly Flores

Ciudad de México.- Hace unas horas, el cantante Edwin Luna desató una fuerte polémica en redes sociales luego de compartir la posibilidad de que Kimberly Flores está embarazada.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el vocalista de La Trakalosa de Monterrey publico un video corto en el que muestra un ultrasonido y le agrega la leyenda: "¿Qué será?", además de etiquetar a su esposa.

De manera casi inmediata las redes sociales estallaron ante la posible noticia y comenzaron a bombardear a la pareja con preguntas pues, cabe señalar que Kimberly y Edwin atravesaron recientemente por un escándalo tras una supuesta infidelidad de la modelo guatemalteca durante su estancia dentro del reality show de Telemundo La casa de los famosos.

Tras el alcance que tuvo la suposición, Kimberly salió a dar la cara y, mediante un video en sus redes sociales, desmintió la noticia de su embarazo.

Más que todo aclarar, casi no lo hago la verdad notas mías salen todo el tiempo, y las que no me interesan pues ni las contesto, y esta si me interesa porque les quiero decir son muchos seguidores los que me están diciendo que si estoy embarazada. No, cuando lo esté so los prometo que serán de las primeras o los primeros que van a saberlo", destacó.