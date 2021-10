Así reaccionó Alma Cero al reencontrarse con su ex, Edwin Luna: "Se perdió una gran historia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, trascendió la noticia de que Kimberly Flores y Edwin Luna habrían abandonado un teatro tras percatarse de la presencia de Alma Cero, en el mismo lugar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, la actriz de María de todos los ángeles confirmó ante varios medios, haberse reencontrado con su exesposo, el vocalista de la Trakalosa de Monterrey.

Fue durante la presentación de la obra Hoy no me puedo levantar en la que Alma es parte del elenco y tuvo función en Monterrey, Nuevo León, a donde Kimberly y Edwin decidieron asistir, sin saber que la ex del cantante estaría ahí.

Tras lo sucedido, Alma Cero rompe el silencio y reacciona al desplante que el famoso cantante de banda y la modelo guatemalteca habrían tenido; y aunque dijo no estar molesta, asegura se perdieron de un gran show.

El único comentario que te puedo decir es que se perdió una ovación de pie y se perdió una gran historia...Yo la verdad le echo todas las ganas siempre que salgo a escena, esté quién esté, porque quien pague un boleto en el teatro se merece todo mi amor y me entrega", dijo.

Finalmente, fue cuestionada acerca de los motivos por los que Luna habría abandonado el lugar y si ella estaría dispuesta a asistir a uno de los eventos en donde él se encontrara a lo que dijo que sí, pues reconoce que su expareja es un gran músico y no deja de serlo pase lo que pase.

No te sabría decir (si es inmaduro), tendría que ponerle en los zapatos de esa persona y caminar las millas que él ha caminado para decirte porque tomó una decisión", remató.

Fuente: Suelta la sopa