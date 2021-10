Kunno vuelve a causar revuelo; declara que le gustaría ser novia de Juanpa Zurita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kunno asistió al programa matutino de espectáculos Hoy, en el que respondió las preguntas de los conductores e incluso aprovechó para lanzarle una indirecta a Juanpa Zurita.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El nombre del influencer ganó alcance mediático luego de que participara en ¿Quién es la máscara? donde su actuación fue criticada por los televidentes, quienes consideraron que el papel de 'Caperucita roja' tenía más potencial de no haber sido entregado al creador de contenido.

Ante el revuelo que causó, fue invitado a conversar a Hoy, donde además de dar sus impresiones sobre el reality show también declaró quién ha cautivado su corazón.

Si yo pudiera, ya sería novia de Juanpa Zurita", se sinceró el tiktoker.

En la actualidad, Juanpa sostiene una relación con Macarena Achaga que suelen demostrar mediante fotografías en Instagram lo enamorados que están. A la par, parece que Kunno también tiene pareja, pues cuando los conductores del matutino de Televisa lo animaron a declarársele, él rápidamente contestó: "No, no, no, mi novio me va a pegar en casa".

Fuente: Hoy