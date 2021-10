Tania Ruiz da la cara ante críticas sobre EPN; envía mensaje a los 'haters'

Ciudad de México.- Para silenciar a todos sus 'haters', Tania Ruiz les dedicó un mensaje a través de redes sociales en el que hace alusión a las personas que se dedican lanzar críticas sin fundamento.

El mensaje llega luego de que fuera captada el fin de semana en compañía de su pareja, el expresidente Enrique Peña Nieto. Ambos salían de un hotel en Roma, donde el político fue blanco de comentarios despectivos por parte de un grupo de mexicanos que reconoció a la pareja.

A través de Internet circuló un video en el que una mujer le grita al exmandatario: "¡Ratero!". A su vez, la modelo también resultó implicada en los insultos, por lo cual decidió ponerle fin al odio que recibe por sostener un romance con Peña Nieto.

Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme".