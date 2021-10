Tras 3 años en Televisa y críticas en 'Hoy', Escalona confirma nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La famosa conductora de Hoy Andrea Escalona se ha convertido en una de las personalidades de Televisa más polémicas pues desde que llegó a la televisora desde hace más de 3 años no ha parado de recibir críticas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de sus redes sociales, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez anunció que está estrenando un nuevo proyecto que no tiene nada qué ver con la empresa de San Ángel. ¿Acaso volverá a las filas de TV Azteca?

Como se recordará, Escalona comenzó su carrera artística desde que era una jovencita y sus primeras oportunidades laborales fueron en el Ajusco, donde por más de 12 años. Realizó varias telenovelas como Cómo en el cine (2001), Súbete a mi moto (2002) y La Heredera (2004), además de que condujo programas como Póker de Reinas y Con sello de mujer.

Su último proyecto en el Ajusco fue en 2018 con Enamorándonos pero ese mismo año se integró a Televisa luego de que su talentosa madre consiguió ser contratada como la productora de Hoy y desde entonces forma parte del equipo de conductores del matutino de Las Estrellas.

Sin embargo, 'La Escalona' ha sido duramente criticada y más de un televidente la ha señalado de supuestamente obtener trabajo gracias a su fallecida madre o a su tía Andrea Rodríguez, quien actualmente produce Hoy.

Durante la noche de ayer domingo, la exnovia de Daniel Bisogno aprovechó su cuenta oficial de Instagram para hablar de su nuevo proyecto y este no tiene nada qué ver con Televisa y mucho menos TV Azteca.

Está totalmente descartado que Andy vaya a dejar Hoy y en realidad se informó que lanzó su propia línea de skin care de la mano de una importante marca y así lo anunció:

Porque no existe un buen maquillaje sin una buena piel … lo mejor en el cuidado de la piel by Escalona… ¡parches! ¡mascarilla ! ¡skin care!... Los sueños no se cumplen se trabajan", escribió.