Horóscopos 29 de octubre 2021: MHONI VIDENTE comparte las predicciones del fin de semana

Ciudad de México.- ¡Gracias Dios es viernes! Para que puedas gozar al máximo de este 29 de octubre, conoce qué te deparan los astros este fin de semana, según los horóscopos y las predicciones de Mhoni Vidente, la pitonisa más querida en los espectáculos.

Mhoni Vidente acertó una vez más en una se sus predicciones, pues visualizó que el futbolista del Manchester, Cristiano Ronaldo, ampliaría su familia, y así lo confirmó el pasado jueves 28 de octubre. ¡De no creerse!

Aries

¡Increíble sorpresa! Un amigo se está enamorando de usted y está dispuesto a iniciar una relación seria. ¿Usted quiere? Revise sus cuentas y vea en qué ahorrar un poco; es menester para crecer financieramente. Recobra el interés en sus labores gracias a un viejo proyecto. Su organismo funciona perfecto.

Tauro

Podrían presentarse problemas graves en las relaciones; lo mejor será tener prudencia antes de hablar. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor de finanzas, le vendrá bien a su cartera. Le conviene explotar su creatividad en el trabajo. Con un pequeño esfuerzo bajará de peso.

Géminis

Este fin de semana podría tener una nueva aventura amorosa; los astros recomiendan que se atreva a salir con esa persona que le ha echado el ojo Sin problemas en las cuentas, el dinero fluye. Fuerte competitividad en el trabajo de la que saldrá airoso. Un baño de sales aumentará su energía.

Cáncer

Oportunidad de encontrarse con una persona que amó en el pasado, puede ser un amigo o amante. No tome decisiones arriesgadas para sus finanzas, todo con calma. Trácese una línea de acción diferente en sus labores, verá como todo mejora. Póngase en manos de un masajista; día de spa obligatorio.

Leo

En el amor, le vendría bien ponerse más coqueto y dejar los juegos atrás; solo así gozará de una nueva relación más sana y bella. Su cuenta corriente no le da molestias de cabeza, va bien. No pierda tiempo discutiendo asuntos del trabajo que no le corresponden; solo bajará su energía.

Virgo

¡Tome nota y no lo olvide! Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Cuidado con las tarjetas de crédito, son buenas pero requieren de control y mucha energía. Aprenda a transmitir sus ideas en el trabajo, verá que consigue éxitos. Puede padecer de cefaleas continuadas.

Libra

Su capacidad de cariño es más grande de lo que cree, atrévase a amar de verdad. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará cuando menos lo espere; su economía es fija en este momento. Tienda la mano a ese compañero de labores que tanto le necesita. Intente mejorar su calidad de vida y vaya al nutriólogo.

Escorpio

En el amor y las relaciones, puede aparecer en su vida una persona muy interesante que valdría la pena conocer. Jornada financiera muy positiva para usted; crea que merece el mundo. Está en el momento de mayor madurez en el trabajo, y aún puede crecer más. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

Sagitario

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás, la recomendación para este fin de semana es gozar. Su economía se recupera maravillosamente en estos días. En el trabajo, se avecinan cambios imprevistos y nuevo retos para usted, pero todo saldrá bien. Andará un poco falto de energías.

Capricornio

Improvise una salida para esta noche, le vendrá bien otros aires a usted y a su pareja le encantará. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho; no cuente las monedas que gasta. Su jefe le propondrá afrontar mayores responsabilidades en el trabajo. No cometa excesos con la alimentación.

Acuario

Fin de semana ideal para pasar en familia; vean películas, descansen y gocen de tenerse unos a los otros. Bien todo lo relacionado con compras y ventas, siga así de calculador. Un problema laboral puede surgir, pero se solucionará bien. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

Piscis

Día perfecto para disfrutar del sexo sin tabúes, atrévase a usar esos juegos que tanto le llaman la atención. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos en el futuro. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno y las envidias rondan. Cuidado con las contracturas en los músculos.

