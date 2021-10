María León confiesa que sufrió acoso sexual al inicio de su carrera: "Me sentí avergonzada"

Ciudad de México.- María León se sinceró en entrevista con Gustavo Adolfo y confesó que fue víctima de acoso sexual cuando apenas iniciaba su carrera musical.

Debido a que los ataques a su persona la hacían sentir incómoda, la excantante de Playa Limbo cambió por completo su forma de vestir, así lo comentó en el programa En el minuto que cambió mi destino.

Dejaba mi coche como a seis cuadras del centro y tenía que caminar esas cuadras casi a oscuras en la madrugada. Un día tuve esta desagradable experiencia de que caminando, era una hora en la que muchos borrachos iban saliendo de cantinas, y un tipo me agarró las pompas. Me asusté, corrí, llegue a la escuela y me sentí avergonzada", relató la artista de 35 años de edad.