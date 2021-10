¡Empiezan a llegar los regalos! Natalia Téllez presume el primer obsequio para su bebé

Ciudad de México.- Los regalos para la bebé que espera Natalia Téllez ya comenzaron a llegar. La famosa compartió a través de redes sociales el primer obsequio pensado para su primogénita.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¿Natalia Téllez no quería ser mamá? La actriz de Televisa habla al respecto: "Probablemente no"

En una publicación que desborda ternura, la conductora del programa Netas Divinas destapó frente a cámaras el presente que le envió una de sus mejores amigas, quien vive en Estados Unidos.

Se trata de un dulce pañalero de color verde agua que al frente tiene inscrita la leyenda: "Las niñas empoderan a las niñas". Natalia agradeció en la story de la red social con un breve mensaje: "El mejor regalo de tía".

Cuentas de fans difundieron la imagen que en cuestión de horas acumuló varios 'Me gusta' y comentarios de los seguidores que se mostraron ansiosos por conocer a la pequeña.

"Qué hermosa", "Ya me muero por conocerla", "Se verá preciosa", "Será toda una muñequita", "Está divina", "Qué encanto de niña será", "No me la puedo imaginar con esa ropita, estará bellísima", son algunos de los mensajes que le dedicaron sus fans.