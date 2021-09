¿Natalia Téllez no quería ser mamá? La actriz de Televisa habla al respecto: "Probablemente no"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Natalia Téllez reveló que está embarazada de una niña, noticia que conmocionó a sus compañeras de Netas divinas y a sus fanáticos.

Sin embargo, no todos los comentarios a través de redes sociales fueron precisamente llenos de congratulaciones para la famosa, pues también hubo quienes afirmaron que en algún momento, la también actriz, dijo que no quería tener hijos.

Ante esto, la presentadora de Televisa reaccionó al respecto y además, aprovechó para compartir abiertamente su emoción y motivación para convertirse en madre.

Ha sido muy fuerte porque cuando dije recibí mucho amor y se los agradezco, pero también había una idea de que yo había dicho que no quería ser madre. El hecho de que haya expresado que me daba mucho miedo, no significa que no lo haya deseado y que no lo haya querido, solamente fui honesta cuando me preguntaban decía 'no sé, probablemente no'", dijo.

Además, la estrella destacó que su miedo a convertirse en mamá viene desde que tenía la edad de 15 años, cuando lamentablemente tuvo que enfrentar la muerte de su madre.

"Mi idea de mamá de repente estaba peleada, uno, porque no la tengo, dos, porque no conocía mujeres...no estaba cerca de personas con niños. Me cambió este programa para hacer ciertos paradigmas míos, ciertos prejuicios míos...evolucioné a decir 'este es un momento en el que lo deseo', enfatizó.

Yo nunca me senté aquí a decir 'yo nunca voy a tener hijos'...yo lo que decía es que hay que defender el derecho a decidir; en que lo bello que está pasando es porque yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando yo, la pérdida más grande ha sido no tener una mamá", dijo.

Fuente: Las Estrellas