¿Niño o niña? Natalia Téllez revela el sexo de su bebé desde el foro de 'Netas Divinas'

Ciudad de México.- Natalia Téllez emocionó a sus seguidores en redes sociales al compartir la noticia de que está embarazada. A través de una fotografía con la prueba de embarazo, la conductora de 35 años informó que será mamá junto a su novio Antonio Zabala.

En el programa Netas Divinas, Natalia le confeso a sus compañeras Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magun, todos los detalles sobre su embarazo, incluido el sexo del próximo bebé y cuanto tiempo llevaba deseando embarazarse.

Téllez provocó que todas las conductoras se conmovieran casi hasta las lágrimas con la noticia. Las cuatro famosas celebraron con gusto y mucha ilusión cuando rompieron un globo que reveló que la también actriz está esperando ¡una niña!

La presentadora de Televisa hizo varias confesiones; además del sexo de la bebé, también compartió que está más que emocionada porque tendrá una niña, algo muy simbólico para ella y su familia por el fallecimiento de su mamá.

Durante el programa, la exnovia de Chumel Torres adelantó los posibles nombres de podría llevar la pequeña: "Nos gusta Emilia, Lucía y Miranda", confesó.

Natalia Téllez comentó que desde enero del presente año es algo que ella anhelaba, pues se sentía muy a gusto con su vida amorosa y profesional como para dar este siguiente paso.

Fue muy rápido y yo tenía tres proyectos... Pensé que embarazarme me tomaría un año o dos, no sabía mucho porque mi hermana no tiene hijos y a mi mejor amiga le costó embarazarse", dijo la también actriz.