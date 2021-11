Este es el estado actual de salud de Vicente Fernández a tres meses de ser hospitalizado

Ciudad de México.- Mediante redes sociales, la familia del cantante Vicente Fernández compartió cómo ha evolucionado la canción del cantante luego de que hace tres meses fue internado.

En su mensaje se menciona que el intérprete ha tenido una gran evolución en su estado de salud, a tal grado de que ha tenido la movilidad de algunas partes de su cuerpo.

Cabe mencionar que hace unas horas atrás la nieta de 'Don Chente' relató que cada vez lo ve mejor, por lo que se siente confiada ante una avanzada mejoría de su enfermedad.

Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula y los ojos", dijo la joven.