'Eternals', la película de Marvel que enfrenta censura por homofobia y blasfemia en varios países

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La homofobia continúa vigente y esta vez permeó en la censura que distintos países le impusieron al nuevo proyecto de Marvel, Eternals, por contener escenas en las que interviene el superhéroe homosexual, Phastos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta no sería la única razón por la que se bloqueó la transmisión de la película. En los países del Golfo pérsico se censuró la cinta debido a un breve cuadro en el que dos protagonistas (Richard Madden y Gemma Chan) mantienen relaciones sexuales.

A su vez, Kuwait y Catar rechazaron el filme debido a que consideran blasfemo que se retrate a una familia de superhéroes enviada por dioses. A la par, en Arabia Saudí y Baréin, Omán la película desapareció de Internet y tampoco se permite la reserva de entradas.

La actriz Angelina Jolie lamentó que en estos territorios pervivan los estrictos filtros: "Estoy triste (por esas audiencias). Y estoy orgullosa de que Marvel se negara a cortar esas escenas. Todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo donde hay personas que no ven a la familia de Phastos y la belleza de esa relación y amor. Todavía no entiendo como alguien está enojado por eso y se siente amenazado, no lo aprueba o aprecia, es ignorante".

Fuente: Clarín