Eduin Caz, ¿le fue infiel a su esposa?: Mujer ventila VIDEO junto al cantante en la cama

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El vocalista de Grupo Firme Eduin Caz se volvió tendencia en las últimas horas del viernes 11 de diciembre, y no precisamente por motivos relacionados a la música.

Y es que una mujer originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua viralizó un video en el cual presuntamente el intérprete de "Ya supérame" aparece durmiendo en una cama con ella.

A través de su cuenta de TikTok, la chica que se identificó como Stephanie Hernández compartió un video en el que afirma recibió un mensaje por parte de Daisy Anahí, esposa del cantante, quien la cuestionó sobre la fidelidad de su pareja.

Después, a petición de los usuarios de la plataforma de video, compartió el video en el que aparece con Eduin en la cama. Si bien la joven insiste en que se trata de Caz, algunos usuarios dudan de la veracidad del video.

Desde su cuenta de Instagram, Stephanie relató la historia de la supuesta infidelidad que ocurrió supuestamente en 2019, cuando Grupo Firme se presentó en Ciudad Juárez, antes de que alcanzaran la popularidad de la que hoy gozan. Agregó que en ese momento, ella no sabía que Eduin estaba casado.

En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo", relató.