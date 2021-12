¿Vicente Fernández no murió el 12 de diciembre? Esto dice uno de sus más grandes amigos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia de Vicente Fernández habría mentido sobre su fecha de muerte, oficialmente ocurrida el pasado domingo 12 de diciembre por la mañana, así lo afirmó un cercano amigo del 'Charro de Huentitán'.

Se trata del locutor Gustavo Alvite, quien sostuvo una relación amistosa desde hace más de 50 años con el cantante y que aseguró en su cuenta de Facebook que los intereses le ganaron al cariño.

La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para que impacte más, me pega en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno", escribió.

Alvite apuntó que el cantante de Mujeres divinas y El arracadas ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando.

Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el “Tata”. Pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades… y los intereses ganaron a los cariños. No pudo culminar el éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz", redactó.

Recordó que en su momento le ordenaron al asistente de Fernández ya no pasarle llamadas. Por lo que la relación entre ambos se vio truncada.

'Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena' me dijo la última vez que lo vi. Cuanta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes.

Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad artística. Le ordenaron a Juan José su asistente que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más", expuso.

Y si ya no fue a buscarlo, precisó, fue para evitar altercados con la familia, como ya había ocurrido con Gerardo Fernández, hijo de 'Chente'.

