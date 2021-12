¿Estrena galán? 'Gomita' presume en Instagram FOTO de su "cita más linda" y causa furor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conocida influencer y payasita 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, de nueva cuenta provocó furor en las redes sociales pues hace unos días presumió que había tenido "la cita más linda". ¿Estará estrenando galán?

Como se sabe, la también exconductora de Televisa no ha tenido muy buena suerte en el amor y hace alrededor de 5 años estuvo a punto de llegar al altar pero la boda se canceló. Incluso meses atrás, ella misma mostró el que habría sido su vestido de novia y no pudo evitar llorar al hacer esta íntima revelación.

Aunque desde hace varios años no presenta a un novio en las redes, eso no significa que se encuentra soltera y hace unas semanas apareció muy tomada de la mano de un misterioso hombre del que no reveló identidad ni mostró su rostro.

Además este fin de semana aprovechó su cuenta oficial de Instagram para presumir que había tenido una cita de ensueño, pero tampoco reveló si estaba acompañada por su novio, amigos o alguna otra persona.

En la imagen se puede apreciar a Ordaz posando en un precioso restaurante mientras lleva un atuendo totalmente negro y el cabello suelto.

Sin embargo, la publicación que hizo 'Gomita' de inmediato causó revuelo y como la influencer aparece de lo más sonriente, sus fans comienzan a sospechar que ya podría tener nueva pareja, pero ella no la quiere revelar.

Qué preciosa".

¿Quién fue tu cita perfecta?".

Me encanta verte feliz".

Esa sonrisa ¿con quién andarás?".

