¿Karol Sevilla? Emilio Osorio confirma estar enamorado de alguien especial

Ciudad de México.- El Día de San Valentín esta prácticamente a la vuelta de la esquina, y aunque no se le conoce pareja aun, el joven artista, Emilio Osorio revelaría que ya se encuentra enamorado.

En su entrevista para el periodista de espectáculos, Edén Dorantes, el hijo de Juan Osorio admitió que ya hay alguien que lo hace suspirar, sin embargo, se negó a hablar de quien era pues quiere esperar a que lo atrapen de infraganti.

¿Sabes qué pasa? Es que son muy inteligentes, entonces sé que me van a cachar, me van cachar están a nada de cacharme, ustedes lo saben y voy a esperar a que me cachen y ya hablar", dijo el actor y cantante.

Por otra parte, señaló que aun no se formaliza su relación, pues aun no son pareja, no obstante, valora mucho tener a esta persona que siempre lo escucha y lo apoya en todo momento.

Además, aconsejó a sus fans que buscan enamorar a alguien para este 14 de febrero, mencionando que la mejor herramienta es la autenticidad en la personalidad.

Sé autentico, sé diferente, intenta siempre hacer locuras, hacer tonterías es parte de nosotros, es parte de vivir y es parte de que, después de esas tonterías, mira las tonterías son algo fundamental".

Porque después de que la haces, si es una tontería aprendes a no hacerla otra vez y si te funcionó, entonces sabes que a veces hacer tonterías es bonito también", contó.

Fuente: Edén Dorantes