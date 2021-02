¿En depresión? Jennifer López y A-Rod tomaron terapia tras la cancelación de su boda

Ciudad de México.- La actriz y cantante Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, como todas las parejas, han experimentado momentos desafiantes durante el confinamiento por la pandemia causada por el Covid-19.

En una reciente entrevista que concedió a la revista Allure, reconoció que ella y su prometido hicieron terapia de pareja para sobrellevar ciertos aspectos de la relación, sobre todo lo referente a su boda que se vio aplazada por la pandemia.

Al no estar acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos, la cantante contó que decidieron buscar ayuda profesional, lo que terminó siendo una buena decisión.

Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación", dijo JLo. "Alex me dijo: 'Me encanta estar en casa, me encanta hacer mis zooms, me encanta que los niños estén ahí y que tú estés ahí todo el tiempo'. De verdad que ha sido realmente bueno", añadió.

Aunque consiguieron tiempo de calidad de familia, desafortunadamente la pandemia aplazó la boda entre el exbeisbolista y la actriz. "Fue un gran problema, habíamos estado planeando durante meses y meses, era en el extranjero", mencionó López.

Y a pesar de los rumores sobre problemas en la pareja, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez están más juntos y enamorados que nunca, apoyándose en cada uno de los proyectos que cada quien emprende.

Fue así como la pareja fue vista recientemente en República Dominicana, dondeJLo pronto iniciará las grabaciones de la película Shotgun Wedding, que de seguro será un éxito como todo lo que hace 'La diva del Bronx'.

Fuente: Publimetro