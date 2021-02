"Me cortó": Luja Duhart rompe el silencio al hablar de su ruptura con Lambda García

Ciudad de México.- Este día domingo 14 de febrero, el artista, Luja Duhart, sorprendió a todo el mundo, luego de aparecer en sus historias de Instagram para confirmar que el y Lambda García terminaron su noviazgo.

Aunque denotó estar bastante triste por este hecho, el famoso también se manifestó tranquilo, sin embargo, fiel a sus seguidores, decidió ser honesto al no solo compartir las cosas buenas de su vida, sino que también aquellas que no lo son tanto.

Buenos días, amanecí con las ganas de compartirles este videito y agradecerles los mensajes que me han llegado y las muestras de cariño que me han hecho llegar y con la honestidad de que, si compartimos lo bueno en redes sociales".

¿por qué no compartir lo no tan bueno? Y es no es que sea 'no bueno' pero es un poquito más difícil, que a veces se necesita un poquito como guardar para saber hacia dónde ir", dijo Luja.