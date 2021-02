A sus 40 años, Kim Kardashian se deja ver más guapa que nunca mientras toma el sol

Los Ángeles, EU.- La empresaria multimillonaria, Kim Kardashian, causó locura entre sus fanáticos de redes sociales al posar con un ligero atuendo que dejó a la vista la increíble silueta que posee y que siempre presume con orgullo.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista del programa Keeping Up with the Kardashians compartió un par de fotografías en las que se deja ver modelando durante un día soleado utilizando un espectacular y pequeño bañador de dos piezas en color blanco.

Lee también: Jimena Sánchez y su novio son comparados con Kim Kardashian y Kanye West por esta razón

En las imágenes, la también modelo se lució con lentes de sol y una abierta blusa blanca, además de mostrar su ya característico bronceado. Todo esto dejó en evidencia su bien trabajada silueta, sobre todo, su pequeña cintura y sus amplias caderas.

Las mejores cosas de la vida no son solo cosas”, escribió la artista de 40 años

Te podría interesar: ¿Arrepentida? Kim Kardashian confiesa que está triste tras pedirle el divorcio a Kanye West

La publicación de Kim Kardashian no pasó desapercibida entre sus más de 207 millones de seguidores, quienes no se limitaron para dejarle miles de comentarios donde le hacen que es la famosa más guapa y exitosa del espectáculo.

Fuente: Instagram @kimkardashian