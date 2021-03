"Irreconocible": Tras el divorcio de Kim, una de las Kardashian es atacada en redes por esta foto

Estados Unidos.- Khloé Kardashian se veía irreconocible en su nueva selfie después de que fue acusada de editar demasiado sus fotos glamorosas.

Khloé, de 36 años, publicó una foto en el espejo en la que parece que se le pasó la mano con el polvo iluminador o que se operó nariz.

Te puede interesar: ¿Arrepentida? Kim Kardashian confiesa que está triste tras pedirle el divorcio a Kanye West

Quizás Khloe está trolleando después de que los fanáticos la criticaron por una foto reciente que, según afirman, fue retocada con Photoshop,

En una foto reciente en particular, sus fans se desconcertaron y señalaron que su cuerpo se veía súper delgado, mientras afirmaban que sus pies parecían "talla 24".

Lee también: Khloé Kardashian revela por qué tomó la drástica decisión de dejar redes sociales

La estrella de Keeping Up With The Kardashians lo explicó diciendo que se debía a la lente de la cámara utilizada. "¡Son solo los chicos de las lentes! ¿pero algunas de estas historias realmente están llegando", dijo la empresaria.

Fuente: The Sun