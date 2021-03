Jacky Bracamontes desata las críticas en Instagram por dejar que sus hijas se maquillen

Ciudad de México.- La actriz, Jacky Bracamontes, es sin lugar a dudas una de las actriz de televisión más queridas, sin embargo, en esta ocasión resultó ser el blanco de las críticas en Instagram.

En dicha red social, la artista publicó una fotografía en la que mostró a sus tres hijas mayores, quienes lucían con maquillaje de la maquillista profesional, Laura Barcelo.

Lee también: Esposo de Jacky Bracamontes arriesga su vida en peligrosa aventura: "Le falta un tornillo"

El resultado cuando Laura Barcelo viene a tu casa... Mis top models ¡Pobre Lau! ¡Se le triplicó el trabajo!", escribió Jacky en su post.

Al ver cómo lucían las menores ya con los cosméticos, los fans de Bracamontes no dudaron en deshacerse en halagos, pues varios consideraron que las niñas lucían igual de preciosas que su madre.

Podría interesarte: Jacky Bracamontes revela qué sucedió con los restos de su bebé luego de que falleciera

No obstante, de igual forma comenzaron a llover cientos de críticas, pues varios internautas señalaron que no están en edad de hacer esta clase de cosas, que las está mal educando y adelantando a algo que no es de su edad.

A pesar de esto, Jacky no respondió en lo absoluto, además su publicación fue bastante popular, pues alcanzó más de 68 mil likes.



Fuente: Instagram @jackybrv