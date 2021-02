Tragedia en TV Azteca: Dan fuerte noticia a Belinda a días del estreno de 'La Voz'

Ciudad de México.- La aclamada estrella pop, Belinda, recibió un duro golpe hace unas horas pues se informó que su abuelita Juana está delicada de salud y se pidió realizar una oración por ella.

La madre de la cantante, Belinda Schull, aprovechó sus historias de Instagram para comunicar que su madre Juana Moreno, quien vive en España, estaba pasando por complicaciones médicas.

La mamá de Belinda no brindó más detalles sobre la salud de doña Juana, sin embargo, sí compartió un doloroso mensaje tras la hospitalización de su mamá.

No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar", se lee.