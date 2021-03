Abogado de Juan Gabriel asegura que Cepillín no murió; le regresa la "ironía"

Ciudad de México.- Luego de revelarse la muerte de Ricardo González, a quien el mundo conoce como 'Cepillín', Guillermo Pous, abogado de Juan Gabriel, recodó cuando 'El payasito de la tele' insistió en que el cantante no estaba muerto, por lo que aseguró que él tampoco lo estaba.

Cepillín en repetidas ocasiones insistió en que 'El Divo de Juárez' había fingido su muerte, hecho que ahora el abogado ha retomado y que ha desatado la ira del hijo del intérprete de En la feria de Cepillín, quien no dudó en llamarlo "estúpido".

Con la misma ironía con la que me hacía referencia y era señalado burlescamente, pues me es sencillo y además citándolo, a mi n me costa que el señor González haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción, posiblemente esté escondido", escribió el abogado.