"Matará a mi familia": Esposa de Blue Demon Jr. habla del terror que vivió en su matrimonio

Ciudad de México.- Mónica Carrillo, esposa de Blue Demon Jr., denunció al luchador ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Lo acusa por amenazas de muerte y maltrato.

Además, confesó en una entrevista en el programa Chisme No Like que ha violentado a más mujeres, a quienes intimida para evitar que lo expusieran. Por otra parte, desde que la conyugue procedió legalmente, Blue Demon Jr. acentuó el acoso hacia ella, por ejemplo, le asegura que "matará a su familia".

Al ser notificado se agravó más la situación porque ahora estoy teniendo acoso en mi negocio, que es un negocio de ambos, en llamadas telefónicas, gente que me está tomando fotos todo el tiempo y llamadas todo el día diciendo que me van a matar, que me van a desaparecer", declaró Carrillo.