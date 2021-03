Desde Univision, Paty Manterola luce radiante y enamora al público de 'Mira Quién Baila'

Ciudad de México.- Paty Manterola comenzó una nueva etapa en su vida, y nada mejor que arrancar con un look lleno de estoperoles y muchos diamantes.

La famosa de 48 años está de regreso en la televisión no como actriz o cantante, sino como la nueva jueza de Mira Quién Baila, en donde conquistó con su carisma, profesionalismo, y un look que reflejó su personalidad eléctrica al máximo que encantó tanto a sus fans como a la propia mexicana, quien confesó sentirse "soñada" en su debut.

El outfit con el que se impuso en el escenario de este programa fue un vestido con estructura tipo bustier que contaba con estoperoles tanto en el cuerpo como en las hombreras que tenía como detalle. Éstas también estuvieron decoradas con flecos que aumentaron el glam del look con falda de tul asimétrica, holanes y abertura en la pierna, misma que aprovechó para posar con mucha seguridad y estilo.

Pero, si su atuendo impactó, sus joyas no se quedaron atrás, impulsando el toque rocker chic de este vestido con unos aretes en forma de cadena de Charlie Lapson, así como un amplio set de anillos, todos con diamantes como motivo principal... algo que Paty no pudo dejar de presumir al publicar varios videos en los que mostraba sus accesorios a detalle.

Primer día de jurado en Mira Quién Baila. Feliz, aquí estamos en backstage... Me encantó el look. Me encantó el maquillaje, el pelo,la ropa, las joyas, Me encanta, me siento soñada", confesó.