Tendrá su propia serie: Angélica Rivera confiesa que sí se enamoró de Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- Angélica Rivera podría regresar a las pantallas con un jugoso proyecto que consistirá en narrar su vida, lo que incluye su escandaloso matrimonio con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

En noviembre del 2010 ambos contrajeron nupcias, de las que el público dudó de su veracidad. Asimismo se creyó que las muestras de afecto eran parte de un montaje.

De acuerdo con el periodista, Juan Manuel Cortés, del programa de entretenimiento Suelta la Sopa, las especulaciones del público verían su fin cuando la serie sobre 'La Gaviota' salga a la luz.

No es momento de regresar a telenovelas, yo creo que está para otras cosas, no debería regresar al mundo que dejó en 2007. Ella lo que viene, y me lo dicen fuentes cercanas, es que está preparando un mega proyecto, podría ser una serie o un reality autobiográfico para contar lo que muchos no se imaginan".