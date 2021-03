¡Ya casi! Descubre cuándo, cómo y dónde se estrenará 'Black Widow', tras ser pospuesta

Ciudad de México.- Este martes 23 de marzo la compañía Disney reveló la fecha de estreno de la tan esperada película Black Widow (Viuda Negra) de Marvel Studios. El lanzamiento había sido programado para el mes de mayo, pero con este anuncio se pospuso hasta julio del 2021.

El filme protagonizado por Scarlett Johansson será lanzado al mismo tiempo en las salas de cine y en la plataforma de streaming exclusiva Disney+, en donde se cobrará una tarifa adicional para poder disfrutarla.

El estreno era muy esperado no solo por los fanáticos de Marvel y los seguidores de la actriz, sino por las cadenas de cines, ya que se especulaba que podría atraer a muchos espectadores y reactivar su economía, la cual se vio afectada por la pandemia provocada por el virus Covid-19.

Diversas cadenas de cines aumentan su aforo en el verano, por lo que con el lanzamiento de Marvel y Disney se esperaba una recuperación fructífera. Sin embargo, algunas empresas como AMC Entertainment sufrieron una baja en sus acciones después de este anuncio.

También se han postergado otros filmes de la misma compañía, entre ellas una más de Marvel Studios: Shang Chi and the Legend of Ten Rings, la cual estaba programada para el 9 de julio y ahora será estrenada el 3 de septiembre.

La historia de Black Widow es una de las favoritas del público de Marvel, no solo por la belleza de Scarlett Johansson, sino por el personaje aventurero de la superheroína y espía rusa que representa. La película será estrenada el 9 de julio del 2021.



Fuente: Aristegui Noticias