Armando Manzanero sigue en la Tierra: Su hijo narra algunas experiencias 'paranormales'

Ciudad de México.- El recuerdo de Armando Manzanero continúa acechando a su hijo, Juan Pablo, quien ha notado su presencia en distintas ocasiones, así lo reveló en una entrevista con TVyNotas.

Descartó la idea de que el alma del compositor no encuentra descanso, sino que sigue apareciéndose porque está cuidando a su familia.

Una habitación fría, ruidos extraños u objetos perdidos, son las formas en las que el músico se manifiesta ante su hijo y cuñada. Ambos concordaron en que lo sienten cerca y lejos de espantarse, se sienten reconfortados.

Se enfría el cuarto, se escuchan cosas o de repente mi esposa siente su presencia, igual que sentíamos la de nuestra abuela (la mamá de mi papá): le movía la hamaca y siempre estuvo muy presente a su lado. Y no es porque no estén descansando las almas, nos están cuidando y lo sentimos mucho. De pronto nos esconden cosas, se pierden las llaves".

Sobre todo por las noches es cuando Juan Pablo tiene mayor contacto con el intérprete de Somos Novios, incluso lo ha soñado, situación que no sucedía antes de que muriera por Covid-19 el pasado 28 de diciembre.

La primera noche lo soñé muy joven y vestido de blanco. Dije: 'Ya se volvió como angelito'. Después lo he soñado a su edad, con su sombrero, con su traje, bien vestido siempre".

Confesó que tuvo la fortuna de mantener una comunicación fluida con su padre, por lo que no quedaron palabras pendientes entre ellos. Incluso mostraban su cariño en cada oportunidad, prueba de ello eran los "te amo" que se decían cuando finalizaban una llamada telefónica.

Por último, el descendiente del productor discográfico relató la visión que tenía Manzanero respecto a la muerte, muy ligada a la cosmovisión maya.

Como cualquier maya, que no mueren, duermen nada más. Los mayas, ya cuando se estaban yendo, les decían: '¡Duerme!', para que pudieran trascender. Creo que a todos debe darnos miedo la muerte o no nos debe de gustar, y yo sí sé que mi padre le dijo a su esposa que no se quería ir todavía, que tenía muchas cosas por hacer, pero la voluntad de Dios es más fuerte".