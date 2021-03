Tras 'traición' a 'Hoy' con TV Azteca, exatleta de 'Exatlón' confiesa que no regresa a Televisa

Ciudad de México.- Tal parece que Macky González sí fue vetada de Televisa, o al menos ella aumentó los rumores al revelar que no regresará a Guerreros 2021, después de que la exatleta del Exatlón aparentemente despertara las molestias de los ejecutivos al 'traicionarlos' y aparecer en TV Azteca mientras era una integrante de Hoy.

Hace un par de semanas, González apareció en Mimí Contigo y se dijo que por ello la productora del matutino, Andrea Rodríguez, la había despedido y vetado de la televisora, algo que hasta el momento no ha sido aclarado por las involucradas.

Pero, pese a que no dio explicaciones de su polémica en el programa, sí rompió el silencio en un en vivo de Instagram sobre su participación en la segunda temporada del show que inicio Magda Rodríguez, asegurando que no estaría, pero por motivos de salud.

Desde un tiempo acá tuve un tema de asma, entonces había considerado ver si podía participar dignamente o no porque no quiero estar con el inhalador o con el oxígeno, ahorita no estoy bien cardiovascularmente… Evalúe con mi neumólogo la situación y es prácticamente riesgoso para mi salud y para la producción que haya una participante con estas características por esas razones decidí no participar", dijo Macky.