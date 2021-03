¡Insólito! Gustavo Adolfo Infante confiesa haber sido víctima de acoso sexual

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, muchas celebridades del medio artístico han manifestado haber sido víctimas de acoso sexual, sin embargo, este caso no es exclusivo de las mujeres, pues el presentador Gustavo Adolfo Infante confesó haberlo padecido en el pasado.

Durante la emisión del programa De Primera Mano, los conductores abordaron el caso del escritor Andrés Roemer, quien es señalado de haber acosado sexualmente de diversas mujeres, por lo que el periodista y conductor aprovechó el momento para confesar su experiencia al aire.

De acuerdo a Infante, durante el comienzo de su carrera, su jefe de nacionalidad española y quien es además el dueño de una revista, fue quien lo acosó.

Un día llega y me dice que llegó a México y que necesitaba que fuera a su hotel para darme la revista, eran las 10 de la noche y que mañana se iba a Cancún o Argentina", narró durante la emisión del programa de Imagen Televisión.

El relato del periodista continuó y asegura haber acudido al hotel donde se encontraba su jefe, quien al encontrase en la habitación, comenzó a acosarlo.

Se sale de la cama en calzones y me dice '¿Por qué no te sientas aquí?’', y le digo: 'Creo que estás muy confundido, aquí tienes tu pinch… revista'. Dejé las revistas y me salí".