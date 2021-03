¡Sin pena alguna! Cecilia Gallino hace impactante revelación en video de TikTok

Ciudad de México.- La guapa actriz y presentadora, Cecilia Galliano hizo una impactante revelación en sus redes sociales sobre las cosas que a sus 39 años todavía no aprende a hacer.

A través de su cuenta de Instagram es donde la modelo compartió un video de TikTok para dejar ver que pese a sus tantos intentos por aprender, todavía no logra coordinar sus pasos para aplicarse en el baile.

El baile no es lo mío, pero no me rindo. ¿Alguien que me enseñe a bailar?", escribió en la publicación.