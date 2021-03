¿Pleito en Televisa? Conductoras de 'Netas Divinas' se enredan con duros comentarios

Ciudad de México.- El famoso programa de Unicable, Netas Divinas, se caracteriza por abordar distintos temas de la vida de manera informal, donde las presentadoras tocan los temas desde una perspectiva personal pero objetiva.

A pesar de que Daniela Magún, Paola Rojas, Natalia Téllez y Consuelo Duval, presumen de una excelente amistad, incluso fuera del set, es común encontrar diferencias entre ellas al no coincidir en las formas de pensar.

Recientemente, durante el programa donde estuvo como invitado el imitador Paco de Miguel, las conductoras hablaban acerca de ponerse en los zapatos del otro al momento de escuchar cuando quieren contarte algo.

En este contexto, Natalia confesó que se considera una de las personas poco empáticas al momento de querer escuchar a alguien más, pues siempre premedita si el tema será de su interés o no.

Ante esto, Paola Rojas señaló que no estaba de acuerdo, pues considera a Nat una excelente 'oyente' al momento de pedir un consejo. Sin embargo, Téllez confesó que, con Consuelo Duval no era así, pues siempre estaba esperando que, al final de su comentario, remate con algo cómico.

"A Consuelo, la verdad...Consuelo habla y yo estoy esperando un remate, el remate cómico. La verdad, sí", reveló abiertamente y sin pelos en la lengua. De manera inmediata y con el rostro mostrando evidente molestia, la actriz

O sea, si no te toman en serio, es falta de empatía. Y tú tienes falta de empatía conmigo esperando el remate y no me estás escuchando desde mis zapatos", respondió Duval.