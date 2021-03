Susana Zabaleta revela que sufrió acoso durante sus primeros años como actriz

Ciudad de México.- La actriz y soprano Susana Zabaleta, habló sobre su vida y trabajo en una entrevista con TVNotas, y admitió haber sido víctima de acoso en los primeros años de su carrera como artista. Al preguntársele si había recibido propuestas inapropiadas, contestó:

El acoso no es cosa de ahora; la verdad es que en esa época, cuando inicié, esas propuestas eran de lo más normal, se daban muchísimo, los hombres eran directos y te decían: ‘¿Quieres subir?, pues vengache pa acá’. Por supuesto que me tocó, y todas las que digan que no, mienten, muchas triunfaron gracias a eso, aunque yo no tanto”, afirmó.

Tras reprochar estas acciones, Zabaleta se enorgulleció de su honestidad. “Yo no puedo engañar a la gente, me gusta ser honesta y por eso me quieren; claro que eso me ha llevado a tener muchísimos problemas, ¡pero no cambiaré!”.

Susana comentó haber pasado un tiempo difícil debido a la cuarentena, pero agregó que usó este tiempo para lanzar su nuevo libro: El otro libro de los abrazos. “Lo hice con todo el cuidado del mundo y verlo en las librerías me llena de alegría, ha sido muy enriquecedor para mí”.

¿Qué sigue?

La cantante finalizó la entrevista invitando a la gente a que la acompañen en el concierto en streaming que hará con Regina Orozco, titulado Juntas y Revueltas. El evento será el próximo 20 de marzo.