¡Atención! MET Gala anuncia sorpresa para fanáticos de la moda en su edición de este año

Nueva York, Estado Unidos.- El evento más esperado de la moda que fue interrumpido el año pasado por motivo de la pandemia del Covid-19, la MET Gala, anunció una gran sorpresa para todos sus fanáticos. Conoce aquí todos los detalles.

Por si no estás enterado, la MET Gala, también conocida como Gala del MET, es uno de los eventos de la moda más exclusivos e importantes del mundo. Ante del coronavirus, se realizaba todos los primeros lunes de mayo a las afueras del Museo de Arte Metropolitano.

A esta gran noche acuden eventos de todas las tallas, como Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Thalía, Salma Hayek, Dua Lipa, Harry Styles y miles más.

[Traducción] Billy Porter llegó a la alfombra roja, llevado por seis hombres sin camisa, en un guiño teatral al Antiguo Egipto. Su conjunto personalizado de "Sun God", de The Blonds, incluía un traje de gato enjoyado con alas de 10 pies, un tocado de oro de 24 quilates, así como zapatos Giuseppe Zanotti en pan de oro personalizados y joyas finas de Andreoli, John Hardy Oscar Heyman.

Cada personalidad lleva prendas según la temática elegida para la gala, los cuales varían, pues han sido desde la religión católica con su 'Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination', en 2018, hasta la tecnología vanguardista, con su 'Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology' en 2016.

[Traducción] Katy Perry lucía ultra fabulosa con sus enormes alas emplumadas y su minivestido dorado de Versace, mientras que la túnica enjoyada de Maison Margiela de Rihanna la hacía perfecta para el Vaticano".

Luego de que el año pasado se cancelara este evento y se realizara de manera virtual, por motivos de pandemia, ahora la MET Gala, cual 'Ave Fénix', renace de sus cenizas y anuncia su gran regreso con una mega sorpresa para los fanáticos de este evento: ¡Habrán dos galas!

De acuerdo con los mismos organizadores, se realizarán dos galas para revivir el evento. La primera se hará por primera vez en septiembre de 2021, y estará dedicada al léxico de la moda, y la otras será en mayo de 2022, y tendrá como tema 'antología', pero no la Shakira, sino sobre la evolución de la moda.

Sobre la primera gala, la cual se llamará 'In America: A Lexicon of Fashion' (En América, un léxico de la moda), se inaugurará el siguiente 18 de septiembre y “explorará un vocabulario moderno de la moda estadounidense”, indicó el museo.

La segunda gala, 'In America: An Anthology of Fashion' (En América, una antología de la moda), tendrá la colaboración con directores de cine, “presentando narrativas que relaten las complejas historias de esos espacios”. Ambas podrán visualizarte hasta el 5 de septiembre de 2022.

Hasta ahora, no se sabe qué celebridades participarán en la gala, la cual tradicionalmente incluye personalidades del mundo de la moda, cine, música, televisión, el deporte y otras áreas.

Fuente: El Financiero