Mhoni Vidente presenta el horóscopo de hoy y revela cómo pasarás este martes 13 de abril

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para hoy martes 13 de abril del 2021 y te dice qué te depara el destino para este día.

Aries

En cuestiones amorosas, no tome decisiones precipitadas. Haga buen uso de los últimos ingresos. Canalizando su energía aumentará su rendimiento en el trabajo. Puede sufrir mareos por las cervicales.

Tauro

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Comienza bien el día, económicamente hablando. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Pasará por oscilaciones anímicas del llanto a la risa.

Géminis

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. No se exponga a riesgos económicos. Tendrá que adaptarse a un nuevo programa informático. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Cáncer

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Saber cuándo uno dispone de lo suficiente es ser rico. No se precipite con las ofertas de trabajo. Controle el alcohol que toma.

Leo

Muy bien el corazón gracias a su iniciativa. Programe su economía sin angustias ni agobios. Posibilidades de que le asciendan. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Virgo

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Un amigo le ayuda con su economía. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

Libra

Una persona cercana le proporciona buenos momentos. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Sabe cómo mantener su posición laboral. Libérese de sus tensiones musculares con algún masaje.

Escorpio

Para triunfar en el amor es preciso una mayor entrega. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. El cansancio se apoderará de su cuerpo hoy.

Sagitario

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. La actividad física le ayudará a relajarse.

Capricornio

Una actitud más sincera con su pareja les benef ciará. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. En su trabajo, no parará ni un momento. La alimentación correcta y la actividad le harán sentirse sano.

Acuario

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Disfrute con los ahorrillos que tiene. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Vigile ese cansancio persistente y busque solución.

Piscis

En la convivencia, tensiones y riñas. Surgen gastos imprevistos relacionados con su coche. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. El zumo de naranja en ayunas es muy saludable.

