"Muy buen amante": Actriz de Televisa confiesa POLÉMICOS secretos de Luis Miguel tras amorío

Ciudad de México.- Después de que la actriz y cantante Alejandra Ávalos sorprendiera al confesar que Luis Miguel le dedicó el tema Tengo todo excepto a ti, ahora es la primera actriz de Televisa Lucía Méndez aseguró que tras vivir un tórrido romance con 'El Sol', este le confesó años más tarde que ella era "el amor de su vida".

Durante su encuentro con diversos reporteros, la actriz de 66 años se mostró sorprendida ante los cuestionamientos con respecto a que en el libro Oro de Rey se menciona que el ex de Aracely Arámbula le hizo esta confesión hace algunos años, a lo que 'La Méndez' replicó con una gran sonrisa:

¡Ay Dios mío!... No pudo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, no lo había visto, jamás en mi vida me atreví a hablarle, pero…".

Tras hablar maravillas de su romance con el intérprete mexicano, la también cantante agregó: "Como 10 años después o más, fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, porque se enojó, estaba enojado conmigo y tenía toda la razón, y de pronto me dijo 'para tu ego, eres el amor de mi vida', ¡y me quedé helada! [...] tenía 28 años ahí, quizás en ese momento lo sintió".

Posteriormente, la artista, quien luce una apariencia física muy cambiada a aquellos entonces, reiteró que cuando dejó a Luis Miguel lo hizo porque se enteró que era menor de edad. "Él se fue a Acapulco, ahí conoció a Mariana Yazbek, ahí fue; entonces de ahí me agarré yo y salí con Pedro Torres".

Asegurando que ella nunca dijo nada sobre la confesión de Luis Miguel por respeto al cantante, la intérprete de Corazón de Piedra también describió parte de la intimidad que vivió con el cantante.

De tocho morocho... ¡cómo demonios voy a desaprovechar esa belleza!, ¡por favor!... ¡Claro! (que hubo intimidad), ¿para qué te miento?, ¿para qué voy a ser hipócrita?, es divino, es muy buen amante, tiene sentido del humor, es precioso, divino, estaba en su mejor momento…", recordó.

"Y cuando me regañó, a sus 28 años, era de babear… yo lo veía enfrente y decía '¡qué belleza tan hermosa!'... No lo voy a negar nunca, y ¡qué barbaridad!, andas con Luis Miguel y te deja un sello, te deja como una marca", detalló.

Por último, Lucía Méndez continuó hablando maravillas del cantante y aseguró que el único 'pero' o inconveniente que tuvo con Luis Miguel fue la diferencia de años.

