Drama en TV Azteca: Acusan a exalumno de 'La Academia' por acoso; él lo niega y estalla: "Son mam..."

Ciudad de México.- Miguel Ángel, quien formó parte de la primera generación de La Academia, estalló a través de sus redes sociales para contar que fue acusado de acoso hacia las mujeres en una plaza comercial de Puebla, de donde fue 'echado'.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el cantante aseguró que él jamás acosó a ninguna persona en su visita a Angelópolis en Puebla y que a pesar de que lo probó, aún así le pidieron que se retirara del lugar.

Miguel Ángel comentó que la seguridad del centro le revisó su celular pues una chica les había dicho que él les había tomado fotos sin su consentimiento y que no encontraron nada en el móvil.

Demostré tener la razón, y esto me parece una mam..., una falta de respeto de la plaza comercial… y me da tanta tristeza y sí, les dije que 'qué poca mad... tenían' porque en vez de estar haciendo tanto drama de gente que ni al caso, ¿por qué chin... no las invitaron a ellas a retirarse?, ¿por qué a mí, si yo demostré que no estaba haciendo nada?", añadió.