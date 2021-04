¿Lo notaste? Así ha sido el cambio de los miembros de BTS tras su lanzamiento

Seúl, Corea del Sur.- Desde la fecha de su lanzamiento hasta ahora, BTS se ha consagrado como una de las bandas favoritas del K-Pop, por lo cual sus miembros se han renovado para seguir dentro del gusto de las seguidoras y algunos hasta confesaron haber pasado por el quirófano.

Fue en 2013 cuando BTS se estrenó con el lanzamiento del tema No More Dream, incluso, en el video musical de dicha canción, los idols lucían con un aspecto más rudo, algo que han ido modificando con el paso del tiempo.

Otro de los aspectos que han modificado es que, desde su lanzamiento y hasta la fecha, es que las coreografías han ido dejando atrás los pasos de hip-hop que manejaban y apuestan más por los movimientos de pop que, al tratarse de una banda de K-Pop, tienen que ir más ad hoc aunque con pasos más elaborados.

En cuanto a su aspecto físico, es obvio que los integrantes de BTS lucen más maduros y ya no tan jóvenes como en 2013, sin embargo, han destacado que no se han sometido a cirugías plásticas con la finalidad de cambiar sus rasgos.

El único que lo ha manifestado es RM, quien sin dar detalles solo confirmó al ARMY que se operó la nariz aunque con fines médicos y no estéticos. No obstante, un cirujano de los Estados Unidos destacó que aunque no se han hecho tratamientos muy invasivos, los Idolos del K-Pop sí se han hecho algo que los haga lucir más atractivos ante las fans.

Aunque se confirme o no que los miembros de BTS se sometieron a cirugías, un hecho es que siguen cosechando éxitos y se posicionan como los favoritos a nivel mundial.

Fuente: Heraldo de México