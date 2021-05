Julián Gil tunde a Marjorie de Sousa con fuerte mensaje: "Matías necesita un padre y una madre"

Ciudad de México.- El famoso galán argentino Julián Gil no perdió la oportunidad de otra vez atacar a su expareja Marjorie de Sousa por no permitirle ver ni convivir con el pequeño Matías, hijo que tienen en común.

Hace unos días el querido actor tuvo un encuentro con distintos medios de comunicación y no perdió la oportunidad de mandarle un fuerte mensaje a la guapa venezolana, previo a la celebración del Día de las Madres.

No hay ninguna excusa para que no me deje ver al niño. Ustedes ven al niño más que yo. La invito a que me llame y me diga cuándo puedo ver al niño. Ella decía que no podía por decisión del juez… ahora no existe tema legal. Solamente, le corresponde a ella. Es muy sencillo como decirme ‘busca a Mati", comentó muy indignado.