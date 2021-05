Fotos de Violeta Isfel sin ropa desatan fuertes críticas; ella explota y se defiende

Ciudad de México.- En una entrevista para el programa matutino, Hoy, Violeta Isfel explotó contra aquellas personas que la criticaron a raíz de haber publicado una fotografía en Instagram en la que se le ve sin ropa y expone toda su piel. Sobre los comentarios que la han atacado, respondió que pertenecen a gente morbosa.

Es polémica porque ustedes son unos morbosos espantosos, que es muy diferente, porque si observas detenidamente esas fotos que gracias a mi esposo y su ojo clínico he podido compartir, no se me ve nada, de verdad, no se me ve ni una chi*hi", dijo.