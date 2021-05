¿No está de acuerdo? Michelle Salas reacciona a su papel en 'Luis Miguel, la serie 2'

Ciudad de México.- Previo al estreno del sexto capítulo de Luis Miguel, la serie finalmente, la empresaria y modelo Michelle Salas, hija de 'El Sol' y la actriz Stephanie Salas, rompió el silencio y dio su opinión acerca de la interpretación que hace en su papel, Macarena Achaga.

En una plática para una famosa revista de belleza y celebridades, Michelle reveló su sentir al ver su vida interpretada por alguien más en la ficción.

He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, comentó Michelle.