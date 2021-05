Amor, trabajo y salud: Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente para este martes 18 de mayo

Ciudad de México.- ¿Estás próximo a tomar una decisión importante? Los horóscopos de Mhoni Vidente te ayudarán a tomar la mejor gracias a sus predicciones para hoy, martes 18 de mayo.

Recuerda que, según Mhoni Vidente, mayo es un mes de transformación, en el que se abrirán diferentes puertas para los signos zodiacales en al amor, trabajo y dinero.

Aries: Buen día para comprar; encontrarás nuevas ofertas. Surgen nuevas tareas en el trabajo, lo mejor será que te organices. En el amor, llegará una oportunidad especial, atrévete a arriesgarte. Habla sobre lo que te molesta, esto mejorará tu intimidad.

Tauro: Vendrán ingresos extra que no esperabas, no derroches ese extra y ocúpalo para bien. No es buen momento para pelear con los jefes, ten calma. No dejes que la gente te manipule, deja el pasado y sigue adelante. Descansa mucho, ayudará a tu salud.

Géminis: Pide ayuda si necesitas orientación, sé modesto. Planifica bien tu economía y guarda bien tus planes, hay malas vibras al rededor. Una persona de tu familia te oculta un problema económico grave. Pon de tu parte en el amor. Come más verduras.

Cáncer: Cambios vienen en el trabajo; para bien, si sabes aprovecharlos. Buen momento para iniciar negocios. Si no tienes pareja, ahora podrás buscarlos y salir. En cuanto a salud, haz ejercicios de relajación; cuida tu espalda y la tensión.

Leo: El trabajo te ayudará a olvidarte de otros problemas. Vienen grandes oportunidades para alcanzar tus metas, aprovéchalas. En el amor, toma la iniciativa, te irá muy bien. Escucharás secretos nuevos, te asombrarás. Toma vitaminas, tu salud lo agradecerá.

Virgo: Recuperarás dinero que prestaste. Recibirás buenas noticias sobre tu economía y trabajo. Vas rumbo al éxito laboral, no te rindas. En el amor, tienes buenas oportunidades, disfruta conocer nuevas personas. Buen momento para análisis médicos, es la mejor opción.

Libra: Vienen soluciones para tus problemas. Poco a poco saldrás de tus problemas más intensos. No te involucres en chismes del trabajo. En el amor, tus relaciones mejorarán. Para bajar de peso lo mejor es comer de manera saludable. Ten paciencia.

Escorpio: Encontrarás soluciones al trabajo. Sigue ahorrando, te ayudará en el futuro para emergencias. Sigue tu corazón y arriésgate en el amor, pero no interpretes mal otras señales. Pon límites, no te automediques con fármacos que no requieres. Haz ejercicio.

Sagitario: Buen momento para arriesgarte con un socio, la suerte está de tu lado. Tu actitud de cooperación te ayudará a alcanzar el éxito en estos días. Habla para arreglar mal entendidos con tu pareja. Busca cómo canalizar tu estrés. Sigue ese tratamiento médico.

Capricornio: Escucha los consejos que te dicen tus compañeros del trabajo. Hoy no te confíes de los juegos de azar. Recibirás llamadas de personas que hace mucho no ves. No seas emocional, ve la realidad hoy, necesitas ser crítico. Ve al médico ante cualquier molestia en los ojos.

Acuario: Viene un buen acuerdo legal para tu trabajo. Invertir es una gran opción para ti ahora. Una invitación te aliviará el día. Verás una amistad que no era lo que creías. No tengas impaciencia por lo que no puedes resolver. Relájate y tu salud mejorará.

Piscis: No te guíes por apariencias si vas a firmar contratos. Vienen cambios en el trabajo, acéptalos. Piensa en tus palabras y dilo con el tacto que necesitas. Deja tu corazón decida qué harás. No te sugestiones. Come bien para que no tengas dolencias.

