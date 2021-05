¡Bienvenida a la maternidad! Llega al mundo el primer bebé de Naomi Campbell

Ciudad de México.- Por primera vez, Naomi Campbell se convirtió en madre a escasos días de cumplir 51 años, así quedó confirmado en un tierno post de Instagram compartido por la modelo este martes.

Acompañó la fotografía en la que se ve una de sus manos sosteniendo los diminutos pies de su bebé con un breve mensaje que conmovió a sus seguidores.

Una pequeña y hermosa bendición me ha escogido para ser su madre, es un honor tener esta gentil alma en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande".

Las felicitaciones llovieron de inmediato en la sección de comentarios, así también el asombro, pues la mujer reconocida por su talento en las pasarelas había mantenido en secreto la noticia.

¡Oh mi Dios! estoy tan feliz por ti. Felicidades y muchas, muchas bendiciones para ti y tu hermoso ángel".

¡Felicidades, Naomi! Hoy has sido besada por Dios".

¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! Serás una maravillosa madre. Bendiciones para todos".

La también actriz y empresaria había externado su deseo por la maternidad años atrás, pues en conversación con Evening Standard en 2017 dijo que pensaba en ello todo el tiempo, pero confiaba en la ciencia para hacerlo cuando ella lo creyera pertinente.

Dos años más tarde respondió a Revista WSJ que no se cerraría a la oportunidad de traer bebés al mundo, sin embargo, consideraba que aún no era el momento: "Todavía no, veré qué me traerá el universo".

