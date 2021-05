¡Tremendo susto! Pepillo Origel le juega una broma a Ana Bárbara y ella entra en pánico

Ciudad de México.- Las bromas protagonizan el show nocturno Tu-Night dirigido por Omar Chaparro, y en esta ocasión una de las víctimas fue la cantante Ana Bárbara.

La cantante de Bandido y Lo busqué se llevó tremendo susto por culpa de su compañero Juan José Origel a quien invitaron al programa encabezado por el comediante.

Como parte de un castigo, 'Pepillo' tuvo que cederle su celular al actor de No manches Frida. La dinámica consistía en que harían un chiste telefónico a uno de sus contactos, pero este fue demasiado lejos.

La última llamada que había hecho el periodista fue a Ana Bárbara, por lo que de inmediato se comunicaron con ella. Durante la escena, 'Pepillo' tenía que fingir que estaba alcoholizado y por ello la policía lo había detenido.

Recibió una respuesta que no esperaba, la preocupación y pánico de la coreógrafa y productora mexicana. Mientras tanto, Chaparro fungía como el supuesto agente de seguridad: "Yo soy de la policía, deje que llegue mi pareja y ahorita lo vamos a agarrar".

Hay un juego que me tocó perder y entonces Omar me pide el teléfono y como acababa de hablar con Ana Bárbara la comunican y me dice que le haga como que andaba bien p*do", relató Origel.