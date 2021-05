Aleida Núñez reconoce que rechazó darse "besos o algo más" con Luismi ¿Qué lo impidió?

Ciudad de México.- Sin duda el rostro de Luis Miguel es uno de los que dejan a su paso un torbellino de suspiros, y es que es enorme la fila de pretendientes que acumula, sin embargo, no siempre la belleza del cantante le ha valido para conquistar a cualquiera. Así lo confesó la famosa Aleida Núñez, quien no cayó rendida a sus encantos.

Son varias las celebridades que han salido a desmentir las relaciones sentimentales que les atribuyen con 'El Sol', como Paty Manterola, quien rechazó en redes sociales haberse involucrado afectivamente con Luismi. A la par, la Núñez causó sorpresa luego de que confesara que declinó las insinuaciones de la estrella del momento.

Hace tiempo, el intérprete de Hasta que me olvides intentó coquetear con la bella Aleida, incluso utilizó a amigos en común para que la acercaran a él y así tener la oportunidad de conocerla. Sus planes no rindieron frutos, ya que la actriz de Mañana es para siempre (2008) no le siguió el juego.

Todo inició con una reunión, a la que ella había sido invitada, pero prefirió no asistir porque mantenía una relación con el actor Juan Ferrara, de quien estaba por completo enamorada.

En aquel momento yo tenía a mi pareja, y justamente me habló en una ocasión un conocido me dice: 'oye, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero te estamos invitando porque quiere que estés', y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir", relató.

No obstante, dijo que de haber estado soltera habría aceptado para pasar un tiempo con Luis Miguel, de quien resaltó que siempre le ha parecido atractivo.

Pero si en ese momento no hubiera estado con novio sí hubiera ido, porque seguramente no sé que hubiera pasado, besos o algo más", finalizó.

Fuente: El Heraldo de México